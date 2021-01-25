Galatasaray Sportif AŞ, futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi hakkında Kulübü Brentford F.C. ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

📺 Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray'da!



Detaylar için 👉 https://t.co/u8N6bRXBXK pic.twitter.com/IqETXie5D3 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 25, 2021

Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Futbola RV & AV Sparta Rotterdam ve Sparta Rotterdam takımlarında başlayan Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam kulübünden İngiliz FC Brentford takımı tarafından 3 milyon Euro bedelle transfer edildi. Twente'de bir yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Brentford takımına dönen Halil Dervişoğlu, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katıldı.

1,83 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.