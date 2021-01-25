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    • 25.01.2021 16:33
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    yeni Haaland'ın peşinde! Scout ekibi önerdi, onay verdi, yönetim harekete geçti...

    'in, 'ın geleceğini kurtarmak için genç ve para kazandırabilecek oyunculara yatırım yapmak istemesi nedeniyle genç yıldızlara yönelen sarı-kırmızılı ekip çok gizli bir transfer operasyonu yürütüyor. Galatasaray, attığı gollerle adından söz ettiren Haaland'a benzetilen 'in peşine düştü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray yeni Haaland'ın peşinde

    Radamel Falcao transferi sonrası genç ve potansiyelli oyuncu transferine ağırlık veren Galatasaray'da scout ekibinin son keşfi Norveçli Jorgen Strand Larsen oldu.

    Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen 20 yaşındaki Norveçli forveti uzun süredir takip eden Galatasaray scout ekibinin, Larsen için teknik heyete olumlu rapor sunduğu bunun üzerine yönetimin de genç golcü için harekete geçtiği öğrenildi.

    Norveç A Milli Takımı'na da yükselen ve fiziği ve oyun stili sebebiyle ülkesinde "Yeni Haaland" olarak gösterilen 1.93 boyundaki Strand Larsen için Galatasaray yönetimi de kulübü Groningen ile temas kurdu.

        Sarı-Kırmızılılar'ın devre arası için Larsen'e teklif sunduğu ancak transferin ocakta gerçekleşmemesi durumunda sezon sonu Galatasaray'ın Norveçli golcü için tekrar harekete geçeceği belirtildi.

        Larsen bu sezon Groningen formasıyla Hollanda Ligi'nde 17 maçta 7 gol atıp, 5 asist yaptı.

        JORGEN STRAND LARSEN KİMDİR?
        6 Şubat 2000'de Norveç'te doğan Jorgen Strand Larsen, Kvik takımının altyapısında futbola başladı. Ardından S08 Sarpsborg'un altyapısında kariyerine devam etti ve 2017 yılında Milan'ın U19 takımına transfer oldu. 1 yıl sonra Sarpsborg'a geri dönen 1.93 boyundaki, 2020'de Groningen'e imza attı. 6 kez Norveç Ümit Milli Takım, 1 kez ise A Milli Takım forması giydi.
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