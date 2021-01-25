Radamel Falcao transferi sonrası genç ve potansiyelli oyuncu transferine ağırlık veren Galatasaray'da scout ekibinin son keşfi Norveçli Jorgen Strand Larsen oldu.
Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen 20 yaşındaki Norveçli forveti uzun süredir takip eden Galatasaray scout ekibinin, Larsen için teknik heyete olumlu rapor sunduğu bunun üzerine yönetimin de genç golcü için harekete geçtiği öğrenildi.
Norveç A Milli Takımı'na da yükselen ve fiziği ve oyun stili sebebiyle ülkesinde "Yeni Haaland" olarak gösterilen 1.93 boyundaki Strand Larsen için Galatasaray yönetimi de kulübü Groningen ile temas kurdu.