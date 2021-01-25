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Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferlerde de sürekli karşı karşıya geliyor. Son olarak Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de renklerine katmak istediği genç yıldız Ali Akman'dan ezeli rakipler hakkında flaş bir açıklama geldi. Ali Akman Galatasaray'a mı yoksa Fenerbahçe'ye mi gidecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

25.01.2021 13:28 - Son Güncelleme: 25.01.2021 13:28
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama

Bursaspor forması altında bu sezon TFF 1.Lig'de 10 gol kaydeden Ali Akman'ın talipleri her geçen gün artıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç golcünün geleceği ise 1 Şubat'a kadar netleşecek.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Manchester City, Arsenal, Chelsea, Lille, Salzburg gibi Avrupa kulüplerinin talip olduğu Ali Akman, Bursaspor'un yeni sözleşme talebine henüz olumlu yanıt vermedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama

Ali Akman'la yeni sözleşme yapmak için çabalayan Bursaspor yönetimi, temaslarında olumlu sonuç alamazsa ise 18 yaşındaki forvetten bonservis bedeli kazanmanın yollarını arayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama

Birkaç gün içinde Ali ile sözleşme imzalanamaması durumunda Bursaspor, genç oyuncunun devre arası transfer dönemi kapanmadan en iyi teklifi veren takıma satışına onay verecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama

Bursaspor yönetimimin Ali Akman için satış şartı ise 18 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında da Yeşil-Beyazlı formayı giyip ligin bitiminde yeni takımına gitmesi olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şimdilik Ali Akman transferinde geri planda olduğu, genç golcünün Avrupa kulüplerinden birine gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.

ALİ AKMAN'DAN FLAŞ GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Ümit Milli Takım kampında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Ali Akman, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili soru için İstanbul'a gitmeyeceğini direk Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyledi.