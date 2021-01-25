Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferlerde de sürekli karşı karşıya geliyor. Son olarak Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de renklerine katmak istediği genç yıldız Ali Akman'dan ezeli rakipler hakkında flaş bir açıklama geldi. Ali Akman Galatasaray'a mı yoksa Fenerbahçe'ye mi gidecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı…
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şimdilik Ali Akman transferinde geri planda olduğu, genç golcünün Avrupa kulüplerinden birine gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.
ALİ AKMAN'DAN FLAŞ GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Ümit Milli Takım kampında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Ali Akman, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili soru için İstanbul'a gitmeyeceğini direk Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyledi.