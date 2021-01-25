Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüştü! Genç yıldız Ali Akman'dan flaş açıklama

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şimdilik Ali Akman transferinde geri planda olduğu, genç golcünün Avrupa kulüplerinden birine gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.

ALİ AKMAN'DAN FLAŞ GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Ümit Milli Takım kampında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Ali Akman, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili soru için İstanbul'a gitmeyeceğini direk Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyledi.