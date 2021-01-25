Halil Dervişoğlu kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın yeni transferi Halil kimdir?

Bu sezon 12 kez Twente forması giyen Dervişoğlu'nu Brentford sezon ortasında geri çağırdı.

Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

HALİL DERVİŞOĞLU TRANSFERİ AÇIKLANDI!

Galatasaray, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu 2020-21 sezonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını ve futbolcuya net 3 milyon TL transfer ücreti ödeneceğini borsaya bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.