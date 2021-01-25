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Galatasaray'ın gündemindeki Nicolai Jörgensen'den flaş transfer yanıtı

Süper Lig'de zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından Ryan Babel'in son dakikalarda attığı golle 3 puanla ayrılan Galatasaray'da gözler transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala golcü transferine çevrildi. Fatih Terim'in ısrarla forvet istemesi üzerine harekete geçen yönetim Feyenoord'da forma giyen Nicolai Jörgensen'in peşine düştü. Yıldız isim adının Galatasaray'la anılması üzerine transferle ilgili söylentilere açıklık getirdi.

takvim.com.tr
Özel haber
25.01.2021 11:19 - Son Güncelleme: 25.01.2021 11:37
Galatasaray'ın gündemindeki Nicolai Jörgensen'den flaş transfer yanıtı

Transferde Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray'da golcü arayışları da hızlandı. Forvet transferini gündemine alan sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde masaya flaş bir isim geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın gündemindeki Nicolai Jörgensen'den flaş transfer yanıtı

DIAGNE'DE KRİTİK HAFTA
Tedavi için Madrid'e giden Falcao'dan umudunu kesen Galatasaray, Diagne'nin kiralanması için de İngiliz ekibi West Bromwich Albion ile tmasını sürdürüyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Nicolai Jörgensen'den flaş transfer yanıtı

DANİMARKALI GOLCÜ İÇİN FEYENOORD İLE TEMAS
Simone Zaza, Tiquinho ve Ali Sowe için girişimlerde bulunan Galatasaray'a Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen önerildi. Fatih Terim'in onayına sunulan Jörgensen'e "tamam" dediği ve yönetimin bu gelişme üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'ın gündemindeki Nicolai Jörgensen'den flaş transfer yanıtı

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jorgensen'i sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak istediği öğrenildi. Bu sezon Feyenood formasıyla Hollanda Ligi'nde 12 maça çıkıp 2 gol atan 30 yaşındaki forvetin de Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın gündemindeki Nicolai Jörgensen'den flaş transfer yanıtı

Feyenoord forması giyen Danimarkalı futbolcudan, AZ Alkmaar maçı sonrası ESPN'e açıklama geldi.

İşte Jörgensen'in Galatasaray iddialarına verdiği yanıt: