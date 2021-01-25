Galatasaray'ın gündemindeki Nicolai Jörgensen'den flaş transfer yanıtı
Süper Lig'de zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından Ryan Babel'in son dakikalarda attığı golle 3 puanla ayrılan Galatasaray'da gözler transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala golcü transferine çevrildi. Fatih Terim'in ısrarla forvet istemesi üzerine harekete geçen yönetim Feyenoord'da forma giyen Nicolai Jörgensen'in peşine düştü. Yıldız isim adının Galatasaray'la anılması üzerine transferle ilgili söylentilere açıklık getirdi.
25.01.2021 11:19
- Son Güncelleme: 25.01.2021 11:37
TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jorgensen'i sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak istediği öğrenildi. Bu sezon Feyenood formasıyla Hollanda Ligi'nde 12 maça çıkıp 2 gol atan 30 yaşındaki forvetin de Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.