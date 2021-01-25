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    • 25.01.2021 09:29
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    ! - Süper Kupa Finali'nin hakemi belli oldu

    haberine göre 27 Ocak Çarşamba akşamı Medipol ile Trabzpn arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa Finali'ni yönetecek.

    Süper Kupa Finali'nin hakemi belli oldu

    TFF Süper Kupa'da Medipol ile arasında oynanacak maçta görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzon arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa Finali'nin hakemi belli oldu