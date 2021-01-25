Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, vefat eden kulüp üyeleri için ilan verilen mecranın değiştiğini ve artık Sözcü gazetesinde çıktığını söyledi.
"SADECE SÖZCÜ'YE İLAN VERİYORUZ"
Ali Koç kurulda bir kulüp üyesinin vefat eden üyelerle ilgili gazetelere ilan verilmemesi ile ilgili sorusunda "Sadece Sözcü gazetesine ilan veriyoruz" yanıtını verdi. Koç şu ifadeleri kullandı: Yanlışınız var. Bizler vefat eden yüksek divan kurulu üyeleri için gazetelerde ilan vermeye devam ediyoruz. Sadece ilanı verdiğimiz mecra değişti. Artık SÖZCÜ gazetesinde kulübümüz ilanları çıkmaktadır. Burada terk edilmiş bir durum söz konusu değildir. Bu uygulama devam etmektedir.
TOPLUMSAL OLAYLARDA VATANDAŞIN KARŞISINDA
Her fırsatta muhalif gazete maskesini takarak toplumsal olaylarda vatandaşın arkasında değil tam karşısında olan Sözcü Gazetesi; Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık ekonomik darbe girişimi gibi konularda da aynı tavrı sergilemişti.