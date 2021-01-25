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    • Spor
    • 25.01.2021 15:49
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    • 25.01.2021 15:49
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    kendi şirketlerinden sonra şimdi de üzerinden Sözcü'ye finansman sağlıyor

    Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan , vefat eden üyeler için sadece 'ne ilan verdiklerini açıkladı. Koç'un bu açıklamasına bazı Fenerbahçeliler "Sözcü neyi temsil ediyor da Fenerbahçe onlara finansman oluyor?" sorusuyla tepki gösterdi.

    Kendi şirketlerinden sonra şimdi de F.Bahçe üzerinden Sözcü'ye finansman

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, vefat eden kulüp üyeleri için ilan verilen mecranın değiştiğini ve artık Sözcü gazetesinde çıktığını söyledi.

    "SADECE SÖZCÜ'YE İLAN VERİYORUZ"
    Ali Koç kurulda bir kulüp üyesinin vefat eden üyelerle ilgili gazetelere ilan verilmemesi ile ilgili sorusunda "Sadece Sözcü gazetesine ilan veriyoruz" yanıtını verdi. Koç şu ifadeleri kullandı: Yanlışınız var. Bizler vefat eden yüksek divan kurulu üyeleri için gazetelerde ilan vermeye devam ediyoruz. Sadece ilanı verdiğimiz mecra değişti. Artık SÖZCÜ gazetesinde kulübümüz ilanları çıkmaktadır. Burada terk edilmiş bir durum söz konusu değildir. Bu uygulama devam etmektedir.

    TOPLUMSAL OLAYLARDA VATANDAŞIN KARŞISINDA
    Her fırsatta muhalif gazete maskesini takarak toplumsal olaylarda vatandaşın arkasında değil tam karşısında olan Sözcü Gazetesi; Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık ekonomik darbe girişimi gibi konularda da aynı tavrı sergilemişti.

        AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASINA "FELAKET" DEDİ
        Sözcü, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını "Felaket" olarak nitelendirdi. Skandal haber tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Bir tek Yunan medyası bu çirkinliğe sevindi.

        Gezi Parkı olayları sırasında Ali Koç da sahip olduğu Divan Otel'de provokatörleri ağırlamıştı. Divan Otel'in lobisini adeta bir hastaneye çeviren Ali Koç, burada provokatörlerin ağırlanarak tedavi edilmesine yardım etmişti. Olayların olduğu dönemde otelden gelen fotoğraflarda, otoparkın bir kısmında ecza deposunu andıracak şekilde koliler dolusu ilaç, serum, şırınga gibi tıbbi malzeme olması dikkat çekmişti. İlaçların 'ağrı kesiciler, ödem gidericiler' gibi tasnif edilmesi için üzerlerine etiketler konulduğu da fotoğraflarda yer almıştı. Ayrıca otoparkın bir diğer kısmında ve lobinin altında ise yer yataklarıyla oluşturulmuş bir hasta yatakhanesi olduğu da fotoğraflarda görüldü.

        FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ
        Ali Koç'un sadece Sözcü'ye ilan vermesine bazı Fenerbahçeliler de tepki gösterdi. Sözcü Gazetesi'nin temsil ettiği görüşün kulüp yapısıyla bağdaşmadığını belirten Fenerbahçeliler, "Sözcü neyi temsil ediyor da Fenerbahçe onlara finansman oluyor?" sorusunu gündeme getirdi.
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        Haberler Spor Ali Koç kendi şirketlerinden sonra şimdi de Fenerbahçe üzerinden Sözcü'ye finansman sağlıyor