Gezi Parkı olayları sırasında Ali Koç da sahip olduğu Divan Otel'de provokatörleri ağırlamıştı. Divan Otel'in lobisini adeta bir hastaneye çeviren Ali Koç, burada provokatörlerin ağırlanarak tedavi edilmesine yardım etmişti. Olayların olduğu dönemde otelden gelen fotoğraflarda, otoparkın bir kısmında ecza deposunu andıracak şekilde koliler dolusu ilaç, serum, şırınga gibi tıbbi malzeme olması dikkat çekmişti. İlaçların 'ağrı kesiciler, ödem gidericiler' gibi tasnif edilmesi için üzerlerine etiketler konulduğu da fotoğraflarda yer almıştı. Ayrıca otoparkın bir diğer kısmında ve lobinin altında ise yer yataklarıyla oluşturulmuş bir hasta yatakhanesi olduğu da fotoğraflarda görüldü.