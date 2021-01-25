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    • 25.01.2021 15:09
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    Son dakika: 'de dönemi sona erdi! 'ten teşekkür

    Son dakika haberine göre İngiltere ekibi 'de menajer ile yollar ayrıldı. Chelsea'nin Rus sahibi de menajere emekleri için teşekkür etti.

    Premier Lig'de flaş ayrılık

    'de üst üste başarısız sonuçlar alan 'de menajer devrinin sona erdiği açıklandı. Londra kulübünden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamla ayrılık kararının çok zor olduğu ve kolay alınmadığı belirtildi. Kulübün efsaneleri arasında yer alan Lampard'a yaptıkları için teşekkür edilirken, son haftalarda alınan sonuçların beklentilerden uzak olduğu vurgulandı.

    Chelsea'nin Rus sahibi de emekleri için teşekkür etti.

    Dün FA Cup 4'üncü Tur maçında Luton Town'u 3-1'le geçen Maviler, Premier Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın 6'sında puan kaybı yaşadı. Chelsea, ligde topladığı 29 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

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