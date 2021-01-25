Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı. KAP'a yapılan bildiriye göre Fenerbahçe, Arsenal'a bonservis bedeli ödemeyecek, sportif başarıya göre azami olarak 1 milyon 750 bin Euro ödeme yapılacak. Mesut Özil'e ise bu sezonun ikinci yarısı için ödeme yapılmayacak, sonraki 3 sezonda toplam 9 milyon Euro ve 500 bin Euro imza parası ödenecek.