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    • 25.01.2021 16:19
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    son dakika olarak duyurdu! İşte 'in imza töreninin detayları ve maaşı

    Son dakika haberine göre; 'in imza töreni tarihi belli oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacağını açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe, Mesut Özil için bu sezon herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacağını, sonraki sezonlarda 3 milyon euro garanti ücret ve toplam 550 bin euro imza parası alacağını açıkladı.

    Mesut imzayı atıyor! İşte tarih ve maaliyeti

    Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı. KAP'a yapılan bildiriye göre Fenerbahçe, Arsenal'a bonservis bedeli ödemeyecek, sportif başarıya göre azami olarak 1 milyon 750 bin Euro ödeme yapılacak. Mesut Özil'e ise bu sezonun ikinci yarısı için ödeme yapılmayacak, sonraki 3 sezonda toplam 9 milyon Euro ve 500 bin Euro imza parası ödenecek.

    Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

    Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

    Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

    Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

    ARSENAL'DA MAAŞI YILLIK 18 MİLYON STERLİN'Dİ

    Mesut Özil, Arsenal'de forma giyerken haftalık 350 bin sterlin kazanıyordu. Türk asıllı Alman futbolcunun yıllığı 18 milyon Sterlin ediyordu.

        İMZA TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

        Fenerbahçe, yeni transfer Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacağını açıkladı.

        Fenerbahçe'nin imza töreniyle ilgili açıklaması da şu şekilde:

        İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır.

        İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.

        Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.

        Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz
            Haberler Spor Fenerbahçe son dakika olarak duyurdu! İşte Mesut Özil'in imza töreninin detayları ve maaşı