Mesut Özil imza töreni ne zaman? Mesut Özil imza töreni nasıl izlenir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar yıldız futbolcunun formayı ne zaman giyeceğini merak ediyor. Mesut Özil imza töreni nasıl izlenir? Mesut Özil imza töreni ne zaman? Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil'in imza töreni için heyecan dorukta. Başkan Ali Koç'un helikopteriyle Ülker Stadı'na götürülecek olan Mesut'un imza töreninin statta yapılması bekleniyor. Törende özel videoların yayınlanması da bekleniyor.
MESUT ÖZİL İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?
Günü ve saati daha sonra açıklanacak olan törende ayrıca, Mesut Özil'in Real Madrid ve Arsenal'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarının 'iyi şanslar' dilediği özel videolar yayınlanacak.
MESUT ÖZİL İMZA TÖRENİ NASIL İZLENİR?
Başkan Ali Koç'un helikopteriyle Ülker Stadı'na götürülecek olan Mesut'un imza töreni Fenerbahçe TV ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
İMZA TÖRENİ NASIL OLACAK?
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil için görkemli bir tören hazırlığında. Karantina süresi cuma günü bitecek olan Mesut Özil'in imza töreni hafta sonu gerçekleştirilecek.
Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile taraftarlara kapalı düzenlenecek organizasyona özel davetliler alınacak.