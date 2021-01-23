Mesut Özil imza töreni ne zaman? Mesut Özil imza töreni nasıl izlenir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar yıldız futbolcunun formayı ne zaman giyeceğini merak ediyor. Mesut Özil imza töreni nasıl izlenir? Mesut Özil imza töreni ne zaman? Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil'in imza töreni için heyecan dorukta. Başkan Ali Koç'un helikopteriyle Ülker Stadı'na götürülecek olan Mesut'un imza töreninin statta yapılması bekleniyor. Törende özel videoların yayınlanması da bekleniyor.