Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.01.2021 08:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2021 08:18
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ve Karabükspor'un eski futbolcusu hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, ’de 2011-2013 yılları arasında ’da forma giyen ve iki yıl önce Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan 35 yaşında hayatını kaybetti. Shelton’un vefat haberinin ardından başta ülkesi Jamaika’daki insanlar olmak üzere tüm sevenleri Shelton’un sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları paylaşıyor.

    İHA
    Süper Lig’in eski yıldızı yaşam mücadelesini kaybetti

    İki sezon kırmızı-mavili formayı giyen ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı. takımı Volga'da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.


    DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
    Sosyal medya hesabından en son yeni yıl paylaşımı yapan Jamaikalı oyuncu eşiyle olan fotoğraf ile yaptığı paylaşımda, "2020 eminim herkes için bir meydan okumaydı ama dürüst olmak gerekirse başardığım için şükürler olsun. Bir yılı daha önümüzde görmek bana gelecek yıllara meydan okuma motivasyonu veriyor çünkü eminim geçen yıldan daha kötü olamaz. Burada olduğum için mutluyum çünkü bazen benim tarafım karanlık oluyor. Teşekkürler eşim ve herkese mutlu yıllar" ifadelerine yer vermişti.




    Shelton'un vefat haberinin ardından başta ülkesi Jamaika'daki insanlar olmak üzere tüm sevenleri Shelton'un sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları paylaşıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig ve Karabükspor'un eski futbolcusu Luton Shelton hayatını kaybetti