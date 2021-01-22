Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Hulk ile temasımız oldu. Şartlar bize uyarsa değerlendirebileceğimiz bir transfer. Bütçemize uygun şekilde hareket ediyoruz. Hulk futbolculuğu tartışılmayacak bir isim." ifadelerini kullandı. Kartal, Flamengo'nun stoperi Leo Pereira için de devrede.

SERGEN HOCA DA AÇIKLADI

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise, "Forvet hattına bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz" diye konuştu.