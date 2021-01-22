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    • Spor
    • 22.01.2021 Gazete
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    ’dan transfer müjdesi: Hulk'u istiyoruz

    Asbaşkanı , “Hulk ile temasımız oldu. Şartlar bize uyarsa değerlendirebileceğimiz bir transfer. Bütçemize uygun şekilde hareket ediyoruz. Hulk futbolculuğu tartışılmayacak bir isim.” ifadelerini kullandı. Kartal, ’nun stoperi için de devrede.

    Asbaşkanı , "Hulk ile temasımız oldu. Şartlar bize uyarsa değerlendirebileceğimiz bir transfer. Bütçemize uygun şekilde hareket ediyoruz. Hulk futbolculuğu tartışılmayacak bir isim." ifadelerini kullandı. Kartal, 'nun stoperi için de devrede.

    SERGEN HOCA DA AÇIKLADI
    Teknik Direktör ise, " hattına bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz" diye konuştu.

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    Haberler Spor Emre Kocadağ’dan transfer müjdesi: Hulk'u istiyoruz