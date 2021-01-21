Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük, lider Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Beşiktaş, 4-1 kazanarak zirveyi bırakmadı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44'te Vincent Aboubakar, 50 ve 70'te Bernard Mensah ile 66'da Cyle Larin kaydetti. Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Adem Ljajic ikinci yarıda oyuna girdi ve attığı bir gol VAR'dan iptal edildi.
Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 81'de penaltıdan yeni transfer Fabio Borini'den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş, 41 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.
MAÇIN DETAYLARI VE ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.
14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.
42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
50'nci dakikada Aboubakar'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Mensah'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
59'uncu dakikada sol kanattan Larin'in pasında topla buluşan Josef de Souza'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
64'üncü dakikada Karagümrük savunmasından seken topla buluşan Josef de Souza'nın pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda kale direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
66'ncı dakikada Josef de Souza'nın pasında topla buluşan Larin, pasını Rıdvan'a aktardı. Ceza sahasına giren Rıdvan'ın pasında topla buluşan Larin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.
70'inci dakikada Mensah'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol edemedi. Dönen topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-4.
78'inci dakikada sağ kanattan Mevlüt'ün kullandığı kornerde ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Ndiaye, Rosier'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
Aynı dakikada topun başına geçen Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.
Karşılaşma 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.