Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük, lider Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Beşiktaş, 4-1 kazanarak zirveyi bırakmadı.



Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44'te Vincent Aboubakar, 50 ve 70'te Bernard Mensah ile 66'da Cyle Larin kaydetti. Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Adem Ljajic ikinci yarıda oyuna girdi ve attığı bir gol VAR'dan iptal edildi.



Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 81'de penaltıdan yeni transfer Fabio Borini'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, 41 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.



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