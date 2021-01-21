Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.01.2021 15:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 18:05
    ABONE OL

    Lider , Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti | MAÇ SONU ÖZET

    Süper Lig'in 20. haftasında lider , Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Kara Kartal'a galibiyeti getiren gollerini Aboubakar, Mensah (2) ve Larin kaydederken Fatih Karagümrük'ün tek sayısını Borini'den geldi. Öte yandan mücadelenin son anlarında oyuna dahil olan Adem Ljajic'in attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. İşte Beşiktaş - Karagümrük maçının detayları...

    Lidere yan bakılmıyor!

    Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük, lider Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Beşiktaş, 4-1 kazanarak zirveyi bırakmadı.

    Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44'te Vincent Aboubakar, 50 ve 70'te Bernard Mensah ile 66'da Cyle Larin kaydetti. Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Adem Ljajic ikinci yarıda oyuna girdi ve attığı bir gol VAR'dan iptal edildi.

    Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 81'de penaltıdan yeni transfer Fabio Borini'den geldi.

    Bu sonuçla Beşiktaş, 41 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

    MAÇIN DETAYLARI VE ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

    MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
    6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

    14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

    30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.

    42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

    Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



    İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
    50'nci dakikada Aboubakar'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Mensah'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

    59'uncu dakikada sol kanattan Larin'in pasında topla buluşan Josef de Souza'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

    64'üncü dakikada Karagümrük savunmasından seken topla buluşan Josef de Souza'nın pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda kale direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

    66'ncı dakikada Josef de Souza'nın pasında topla buluşan Larin, pasını Rıdvan'a aktardı. Ceza sahasına giren Rıdvan'ın pasında topla buluşan Larin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.

    70'inci dakikada Mensah'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol edemedi. Dönen topla buluşan Mensah'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-4.

    78'inci dakikada sağ kanattan Mevlüt'ün kullandığı kornerde ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Ndiaye, Rosier'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

    Aynı dakikada topun başına geçen Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

    Karşılaşma 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



        MENSAH'IN DÖRDÜNCÜ GOL SEVİNCİ
        Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadeleye ilk 11'de başlayan Bernard Mensah, galibiyette büyük rol oynadı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 50'yi gösterdiğinde ceza sahası dışında topla buluşan ve 2 rakibinden sıyrılarak çok şık bir plase yapan yıldız oyuncu, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 64. dakikada ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Mensah, bu pozisyonda direğe takıldı. 70. dakikada Larin'in şutunda Viviano'dan dönen topu ağlara gönderen Mensah, bu golden 1 dakika sonra oyun alanının kenarına gelerek yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

        Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında fileleri havalandıran Mensah, 11. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da takımına gol katkısında bulunmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Lider Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti | MAÇ SONU ÖZET