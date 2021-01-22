LİGDE önüne geleni deviren lider Beşiktaş'ın son kurbanı Karagümrük oldu... Siyah-Beyazlılar rakibini Olimpiyat Stadı'nda 4-1 yenerek son 10 maçta 9. galibiyetini elde etti. 13. dakikada Atiba yüzde yüz pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 43. dakikada beklenen gol geldi.
SOL AYAĞIYLA ÇOK GÜZEL ATTI
Sağdan hareketlenen N'Koudou asisti yaptı, Aboubakar ağları sarstı: 0-1. Kartal ikinci devreye fırtına gibi başladı. 50. dakikada Mensah sol ayağıyla çok şık bir plase yaptı: 0-2.
RIDVAN'DAN ŞIK BİR ASİST
63. dakikada Mensah'ın müthiş şutu direkten döndü. 66. dakikada genç Rıdvan soldan çok iyi hareketlendi. Ortaya çıkardığı topa Larin kayarak dokundu ve skor 3-0 oldu.