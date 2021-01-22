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    • Spor
    • 22.01.2021 Gazete
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    ’ü 4 golle devirdi

    'in 20. haftasında lider , 'ü 4-1 mağlup etti. Kara Kartal'a galibiyeti getiren gollerini , (2) ve kaydederken Fatih 'ün tek sayısını Borini'den geldi.

    Kartal'ın gözü kara

    LİGDE önüne geleni deviren lider Beşiktaş'ın son kurbanı Karagümrük oldu... Siyah-Beyazlılar rakibini Olimpiyat Stadı'nda 4-1 yenerek son 10 maçta 9. galibiyetini elde etti. 13. dakikada Atiba yüzde yüz pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 43. dakikada beklenen gol geldi.

    SOL AYAĞIYLA ÇOK GÜZEL ATTI
    Sağdan hareketlenen N'Koudou asisti yaptı, Aboubakar ağları sarstı: 0-1. Kartal ikinci devreye fırtına gibi başladı. 50. dakikada Mensah sol ayağıyla çok şık bir plase yaptı: 0-2.

    RIDVAN'DAN ŞIK BİR ASİST
    63. dakikada Mensah'ın müthiş şutu direkten döndü. 66. dakikada genç Rıdvan soldan çok iyi hareketlendi. Ortaya çıkardığı topa Larin kayarak dokundu ve skor 3-0 oldu.

        MENSAH TAKİP EDİP ATTI
        Bu golden 3 dakika sonra fark 4'e çıktı. Aboubakar'ın şutu Viviano'dan geri geldi. Mensah dönen topu ağlara gönderdi: 0-4. 77'de Borini'nin penaltıdan golü skoru belirledi: 1-4.

        BEŞİKTAŞ'TAN SEZONUN PAS REKORU GELDİ
        Farklı bir galibiyetle Karagümrük engelini aşan Beşiktaş sezonun pas rekorunu kırdı. Dün 645 isabetli pas yapan Siyah- Beyazlılar bu alanda sezonun en yüksek rakamına ulaşmayı başardı.

        OKTAY DERELİOĞLU MAÇI ANALİZ ETTİ
        Şampiyonluk işaretleri
        Beşiktaş dört dörtlük bir galibiyet elde etti. Oyunun gereklerini yerine getirdi. Ancak karşısındaki Karagümrük de bir o kadar kötüydü. Beşiktaş'a davetiye çıkardı Karagümrük. Mensah, Rosier, Rıdvan, Aboubakar öne çıkan isimlerdi. Dediğim gibi bekleyen bir Karagümrük vardı. Beşiktaş hak ederek kazandı... Maçın sonlarında fark daha da artabilirdi. Özellikle 3-0 olduktan sonra maçı rolantiye aldı... Beşiktaş bu oyunla devam ederse şampiyon olur. Daha çok maç var ama ligi domine eden takım Beşiktaş... Bu da bir gerçek.
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        Haberler Spor Beşiktaş Karagümrük’ü 4 golle devirdi