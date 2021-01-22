MENSAH TAKİP EDİP ATTI

Bu golden 3 dakika sonra fark 4'e çıktı. Aboubakar'ın şutu Viviano'dan geri geldi. Mensah dönen topu ağlara gönderdi: 0-4. 77'de Borini'nin penaltıdan golü skoru belirledi: 1-4.

BEŞİKTAŞ'TAN SEZONUN PAS REKORU GELDİ

Farklı bir galibiyetle Karagümrük engelini aşan Beşiktaş sezonun pas rekorunu kırdı. Dün 645 isabetli pas yapan Siyah- Beyazlılar bu alanda sezonun en yüksek rakamına ulaşmayı başardı.

OKTAY DERELİOĞLU MAÇI ANALİZ ETTİ

Şampiyonluk işaretleri

Beşiktaş dört dörtlük bir galibiyet elde etti. Oyunun gereklerini yerine getirdi. Ancak karşısındaki Karagümrük de bir o kadar kötüydü. Beşiktaş'a davetiye çıkardı Karagümrük. Mensah, Rosier, Rıdvan, Aboubakar öne çıkan isimlerdi. Dediğim gibi bekleyen bir Karagümrük vardı. Beşiktaş hak ederek kazandı... Maçın sonlarında fark daha da artabilirdi. Özellikle 3-0 olduktan sonra maçı rolantiye aldı... Beşiktaş bu oyunla devam ederse şampiyon olur. Daha çok maç var ama ligi domine eden takım Beşiktaş... Bu da bir gerçek.