



"LJAJİC EKSTRA GÜÇ KATACAK BİR OYUNCU"



Uzun bir aradan sonra bugün oyuna sonradan giren Adem Ljajic ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, şunları aktardı:

"Adem geçen sezon korona olana kadar oynuyordu. Korona olduktan sonra uzaklaştı. Sezon başında sakatlık sorunu yaşadı. 90 dakika oynayacak fizik gücü yok, 2-3 haftadır ciddi antrenman yapıyor. O da takımın içine girmeye başladı. Böyle devam ederse ondan yararlanacağız. Ljajic ekstra güç katacak bir oyuncu. Şu anda oynanan oyun için yetenekli olmak yeterli değil. Mücadele etmek, savaşmak gibi durumlar var. Adem de Gökhan da aramıza döndü. Umarım ligin ikinci yarısında onlardan da faydalanırız."