Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, transferi gündemde olan Hulk'un istediği oyunculardan biri olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Forvet hattını bir oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Hulk da istediğimiz oyunculardan birisi. Mümkün olursa ve şartlar bize uyarsa o pozisyona takviye istiyoruz." dedi.
Fatih Karagümrük maçında 3 puan aldıklarını belirten Sergen Yalçın, "Bugün kazanmak önemliydi. Çünkü derbi maçların arkası bazen konsantrasyon bozukluğu, rehavet oluşturabiliyor. Bugün çok konsantreydik. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Futbolcularım iyi mücadele ettiler. Kazanmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Güzel goller attık. İyi bir 3 puan oldu bizim için. Zor deplasmandan 3 puanla dönmek mutluluk verici. Kısa sürede toparlanarak Göztepe maçına hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.