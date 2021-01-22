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    • Spor
    • 22.01.2021 Gazete
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    Kanarya Sivas’ta buz gibi havada iki puan bıraktı!

    'in 20. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Yiğido, 18. dakikada Yatabare ile öne geçerken Kanarya 45+1. dakikada Enner 'nın penaltıdan kaydettiği golle cevap verdi. Geri kalan kısımda da gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

    Fener dondu kaldı

    Fener'in serisi Sivas'ta bitti... Ligde 5 maçtır kazanan Sarı- Lacivertliler, Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. 2. dakikada Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşu Altay'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

    YATABARE'DEN ŞIK DOKUNUŞ
    18. dakikada Sivasspor öne geçti. Max Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla yaptığı şuk dokunuş kaleci Altay'ın sağından filelerle buluştu: 1-0.

    APPİNDANGOYE ELLE OYNADI
    45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Appindangoye topa elle müdahale edince Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, topu ağlara gönderdi: 1-1.

        POZİSYON AÇISINDAN KISIRDI
        İkinci yarı pozisyon açısından çok kısır geçti. 81. dakikada Gradel yüzde yüzlük pozisyonda topu auta vurdu. 84'de Samatta arka direkte istediği dokunuşu yapamadı ve maç 1-1 bitti.

        BULUT'TAN SADIK SÜRPRİZİ
        Teknik         direktör Erol Bulut savunmada sürpriz bir tercih yaptı. Tecrübeli hoca, Serdar Aziz'i yedek kulübesine göndererek ilk 11'de Sadık'a şans verdi. Tisserand'ın sakatlığı sonrası da oyuna Lemos girdi.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR FENERBAHÇE'NİN
        Sivas deplasmanında sergilediği silik futbol taraftarların tepkisini çekti. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda futbolcular ve Erol Bulut'u eleştirdi.

            İLK ŞUT 39. DAKİKADA GELDİ
            Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Sivas deplasmanında tutuk bir futbol sergiledi. Özellikle pozisyon anlamında oldukça kısır bir karşılaşma geçiren Sarı-Lacivertliler ilk şutunu 39. dakikada Sivas kalesine gönderebildi. Fener'in hücumdaki önemli kozlarından Pelkas, Thiam ve Samatta da beklentilerin uzağında kaldı.

            JOSE SOSA 3 HAFTA SONRA
            Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen ve hakkında takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılan Jose Sosa, Sivas önünde sahalara döndü. Dünkü karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arjantinli futbolcu 65. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu. Fiziki anlamda oldukça yetersiz olduğu gözlenen Jose Sosa'nın performansı beklentilerin uzağında kaldı.

            NOVAK YİNE HAYAL KIRIKLIĞI
            Bu sezon Fenerbahçe formasıyla bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Filip Novak, Sivas deplasmanında da hayal kırıklığı yarattı. İlk 11'de sahaya çıkan Çek sol bek takımına hücumda hiçbir katkı yapamadı. Novak fu futboluyla taraftarların da eleştirisini aldı.

                FENER'DE TİSSERAND SIKINTISI
                Sivas deplasmanında çok zorlu bir maça çıkan Fenerbahçe sakatlık şoku yaşadı... Karşılaşmanın henüz başında Marcel Tisserand kendisini yere bıraktı. Kongolu stoper yapılan tedavinin ardından sedyeyle oyun alanının kenarına alındı. Tisserand'ın kesin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Ancak yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği gelen bilgiler arasında.

                FERDİ KADIOĞLU'NA OPERASYON
                Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi. Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve Ferdi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

                EN KISA SÜREDE ARAMIZDA OLACAK
                Fenerbahçe                 Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor beraberliği sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Sivasspor deplasmanından üç puan almak isterdik. Bir puan aldık. Tabii her puan bizim için önemli. Hele böyle Sivasspor gibi zor bir deplasmanda. Soğuk ilk 20-25 dakika bizi etkiledi" dedi. Yeni transfer Mesut'la ilgili soruları yanıtlayan Bulut, "Mesut Özil'i en kısa sürede aramızda göreceğiz. Yavaş yavaş idmalara başlayacak" ifadesini kullandı.

                    BU SEZON 8. PENALTI KARARI
                    Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan takımlar sıralamısında Fenerbahçe, Galatasaray ve Çaykur Rizespor 8 penaltı ile zirvede yer alıyor.

                    AYRILACAK DA OLACAK GELECEK DE!
                    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Koç "Ayrılacak da olacak, gelecek de olacak. İsimleri belli ama zamanı gelince açıklarız" ifadelerini kullandı. Koç "Ben Sivas'ı, Anadolu'nun Kadıköy'ü olarak tanımlarım. 3 puan almak için zor bir deplasman, soğuğu da eklediğimiz zaman zor olacağını biliyorduk. 1-1 maçın hakkıydı. Sezon sonunda 1 puanın değeri daha iyi belli olacak. Mecnun Otyakmaz Başkana misafirlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

                    OKTAY DERELİOĞLU MAÇI ANALİZ ETTİ
                    Bu oyunla çok zor!
                    İki takım da kazanmayı istemedi. Dostane şekiylde puanları paylaştılar. Fenerbahçe, Sivasspor'a göre hücumda daha kötüydü. Oyunsal anlamda akıcılık hiç yoktu. Futbol adına kötü bir geceydi. Teknik direktörlerin hamleleri de işe yaramadı. Fenerbahçe'nin pozisyon anlamında bulduğu, kaçırdığı, kalecinin kurtardığı pozisyon azdı. Bir tek Samatta'nın pozisyonu vardı. Onun dışında penaltıdan golü buldu. Fenerbahçe kötü bir grafik çizdi... Şampiyonluğa oynayan bir takımın galibiyet için risk alması lazımdı ama almadı.
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