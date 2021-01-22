Kanarya Sivas’ta buz gibi havada iki puan bıraktı!

Fener'in serisi Sivas'ta bitti... Ligde 5 maçtır kazanan Sarı- Lacivertliler, Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. 2. dakikada Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşu Altay'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
YATABARE'DEN ŞIK DOKUNUŞ
18. dakikada Sivasspor öne geçti. Max Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla yaptığı şuk dokunuş kaleci Altay'ın sağından filelerle buluştu: 1-0.
APPİNDANGOYE ELLE OYNADI
45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Appindangoye topa elle müdahale edince Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, topu ağlara gönderdi: 1-1.