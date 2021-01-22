Kanarya Sivas’ta buz gibi havada iki puan bıraktı!

AYRILACAK DA OLACAK GELECEK DE!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Koç "Ayrılacak da olacak, gelecek de olacak. İsimleri belli ama zamanı gelince açıklarız" ifadelerini kullandı. Koç "Ben Sivas'ı, Anadolu'nun Kadıköy'ü olarak tanımlarım. 3 puan almak için zor bir deplasman, soğuğu da eklediğimiz zaman zor olacağını biliyorduk. 1-1 maçın hakkıydı. Sezon sonunda 1 puanın değeri daha iyi belli olacak. Mecnun Otyakmaz Başkana misafirlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

OKTAY DERELİOĞLU MAÇI ANALİZ ETTİ

Bu oyunla çok zor!

İki takım da kazanmayı istemedi. Dostane şekiylde puanları paylaştılar. Fenerbahçe, Sivasspor'a göre hücumda daha kötüydü. Oyunsal anlamda akıcılık hiç yoktu. Futbol adına kötü bir geceydi. Teknik direktörlerin hamleleri de işe yaramadı. Fenerbahçe'nin pozisyon anlamında bulduğu, kaçırdığı, kalecinin kurtardığı pozisyon azdı. Bir tek Samatta'nın pozisyonu vardı. Onun dışında penaltıdan golü buldu. Fenerbahçe kötü bir grafik çizdi... Şampiyonluğa oynayan bir takımın galibiyet için risk alması lazımdı ama almadı.