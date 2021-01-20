Son dakika... Galatasaray Spor Kulübü'ne bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarlar için kulübün sosyal medya hesaplarından banka hesap numaraları paylaşıldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kampanyaya 500'er bin TL'lik bağışla destek olarak start verdi. Cengiz konuşmasında, "Daha önceden bağış toplama izni alınmıştı. Biz daha önce izni almıştık." dedi.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
Ulaş Bayam, İzmir depremine gitti. Günlerce yardım kampanyasına katıldı. Orada 20 tane ultraAslan üyemiz covid oldu. Söylemekte behis yok Ulaş'ı orada şehit verdik. Bu çok duygulandıran bir olay.