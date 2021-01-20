Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.01.2021 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2021 16:50
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Başkanı 'den dikkat çeken açıklaması: Doğru değil!

    Son dakika haberleri... 'da transfer çalışmaları devam ederken, Galatasaray Başkanı kulübün televizyonunda katıldığı canlı yayınla yardım kampanyası başlattı. Sarı-kırmızılı ekibin kampanyasına Abdurrahim Albayrak ile birlikte 500'er bin TL bağışta bulunan Cengiz, Fenerbahçe'nin transferiyle de ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

    G.Saray Başkanı Cengiz'den dikkat çeken Mesut Özil açıklaması

    Son dakika... Galatasaray Spor Kulübü'ne bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarlar için kulübün sosyal medya hesaplarından banka hesap numaraları paylaşıldı.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kampanyaya 500'er bin TL'lik bağışla destek olarak start verdi. Cengiz konuşmasında, "Daha önceden bağış toplama izni alınmıştı. Biz daha önce izni almıştık." dedi.

    İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
    Ulaş Bayam, İzmir depremine gitti. Günlerce yardım kampanyasına katıldı. Orada 20 tane ultraAslan üyemiz covid oldu. Söylemekte behis yok Ulaş'ı orada şehit verdik. Bu çok duygulandıran bir olay.

        TRANSFER YAPILACAK MI?
        Sevgili hocamızın talepleri açık. Biz orada çalışmalarımıza devam ediyoruz, bugün de görüşmelerimiz oldu. Bizim verme gücümüz karşı tarafın talep etme gücünde baya mesafe var. Biz bunu bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Burada karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah bir noktaya geliriz, taraftar şundan emin olsun biz uyumuyoruz. Bizim dünyamız Galatasaray...

        MESUT ÖZİL TRANSFERİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
        Ali Koç ile benim sorunum yok fakat ettiği bir kelime hiç hoşuma gitmedi. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek bir transfer Mesut Özil ama diyor ki 'Evin oğlu' demek nasıl bir mantıkdır? Aslını inkar edip, Türklüğünü inkar edip bir noktaya geldikten sonra buraya gelene 'Evin oğlu' demek doğru değil!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den dikkat çeken Mesut Özil açıklaması: Doğru değil!