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    • 20.01.2021 18:39
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    Hatay 1-2 | Maç özeti

    Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatya, deplasmanda Atakaş 'u Zeki Yavru ve Adem Büyük'ün (p) golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Hatayspor evinde mağlup

    Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor, Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 53. dakikada Zeki Yavru ve 77. dakikada Adem Büyük'ün attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

    Akdeniz temsilcisinin tek golüyse 87. dakikada Aaron Boupendza'dan geldi.

    Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 27'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Hatayspor ise 31 puanla 5. sırada kaldı.

    HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

    Hatayspor: Akın, Popov, Sackey, Pablo, Mesut, Ribeiro, Aabid, Boupendza, Traore, Akintola, Diouf

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Hadebe, Wallace, Chebake, Zeki, Youssuf, Acquah, Adem, Umut, Kubilay

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