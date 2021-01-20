Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor, Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 53. dakikada Zeki Yavru ve 77. dakikada Adem Büyük'ün attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.