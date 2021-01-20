Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maç beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega
MUSLERA FORMASINA KAVUŞTU
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ilk 11'de yer aldı. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alıyor.