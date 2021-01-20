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    • 20.01.2021 18:16
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    Galatasaray - Denizlispor | CANLI ANLATIM

    Son dakika haberi... 'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maç beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - DENİZLİSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Galatasaray:     Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

    Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega

    MUSLERA FORMASINA KAVUŞTU
    Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ilk 11'de yer aldı. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alıyor.

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