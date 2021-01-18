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İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye 3,5 yıllık maliyeti! Dudak uçuklatan ücret
İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye 3,5 yıllık maliyeti! Dudak uçuklatan ücret
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Mesut Özil transferi dün gerçekleşti. Türk asıllı Alman milli futbolcu gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. Mesut Özil'in kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacağı öğrenilirken, dünya yıldızı ismin alacağı ücret ve bonuslar da belli oldu. İşte detaylar...
18.01.2021 09:55
- Son Güncelleme: 18.01.2021 09:55
Mesut Özil transferini kulübün tanınırlığının artması için iyi bir PR çalışmasıyla duyurmayı planlayan Fenerbahçe, sürpriz bir video hazırlıyor.
Sarı-lacivertli yetkililer, Arsenal ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen Mesut'un eski takım arkadaşlarının yer aldığı video yayınlayacak. Alex ve Persie gibi Fenerbahçe'nin eski oyuncularının da videoda bulunacağı öğrenildi.
TAKİPÇİ SAYISI 87 MİLYON
Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan Mesut Özil'in 3 farklı platformdaki takipçi sayısı toplam 87 milyona çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun instagram'da 23.1, twitter'da 25.6, facebook'ta ise 38.3 milyon takipçisi bulunuyor.
TAM BİR KUPA KOLEKSİYONERİ
Kazandığı kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan Mesut Özil kariyeri boyunca bir Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmıştı.
MAAŞI VE BONUSLAR BELLİ OLDU!
Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak.