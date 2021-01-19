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    • 19.01.2021 14:46
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    'ın transfer gündemindeydi... 'i kadrosuna kattı

    transfer haberi... İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , Hırvat golcü 'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. , 34 yaşındaki golcüyle yakından ilgileniyordu.

    Ve Mandzukic imzayı attı

    Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, ", ile anlaşıldığını paylaşmaktan memnuniyet duyuyor." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, 34 yaşındaki golcüyle sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme yapıldığı ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

    Hırvat golcünün, kırmızı-siyahlı takımda 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

    Kariyerinde , ve gibi 'nın önde gelen takımlarda forma giyen Mandzukic, 2020'nin başında Katar'ın El-Duhail takımına transfer olmuş yarım sezon burada kalmıştı.

    Bir süredir herhangi bir kulüpte top koşturmayan Mandzukic'in adı, kış transfer döneminin başında ile de anılmıştı.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi... Milan Mario Mandzukic'i kadrosuna kattı