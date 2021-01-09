



BEŞİKTAŞ EN DOĞRU KARAR OLUR!

Özellikle Beşiktaş hakkında çok olumlu ifadeler kullanan Vida'nın, "Buraya gelmek son yıllarda aldığın en doğru karar olur. Hiç düşünme ve teklifi kabul et" dediği ifade ediliyor.



Vida ve Mandzukic beraber çok önemli başarılara imza attı.



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