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    • Spor
    • 11.01.2021 Gazete
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    Mandzukic transferi için tüm kozlarını oynuyor

    Mandzukic için gaza bastı. Siyah-Beyazlılar’ın ısrarla istediği yıldız futbolcuyu ikna etmek için Başkanı ile temasa geçtiği öğrenildi. Suker’den bu transfer için yardım istendi.

    Mandzukic seferberliği

    Beşiktaş Mandzukic için gaza bastı. Siyah-Beyazlılar'ın ısrarla istediği yıldız futbolcuyu ikna etmek için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ile temasa geçtiği öğrenildi. Suker'den bu transfer için yardım istendi.

    OLUMLU REFERANS VERDİ


    Suker'in Beşiktaşlı yöneticilerin ricası sonrası Mandzukic ile görştüğü ve Siyah-Beyazlılar için olumlu referans verdiği öğrenildi. 34 yaşındaki golcü de Beşiktaş'a sıcak olduğunu iletti.

    1.5 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR


    Mandzukic ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklardaki en büyük sorun ise oyuncunun 1.5 yıllık sözleşme isteği. Yönetim ise 1 yılı opsiyonlu toplamda 1.5 yıllık sözleşme öneriyor.
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