Beşiktaş Mandzukic için gaza bastı. Siyah-Beyazlılar'ın ısrarla istediği yıldız futbolcuyu ikna etmek için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ile temasa geçtiği öğrenildi. Suker'den bu transfer için yardım istendi.