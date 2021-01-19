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    • 19.01.2021 14:47
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    Süper Lig'de Çaykur Rize Tomas ile yollarını ayırdı

    Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize, teknik direktör ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

    Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

    Çaykur Rize Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

    Rize ekibi, Tomas yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 21 puan topladı.

    SUMUDICA GELİYOR
    Başkanı Hasan Kartal, dün yaptığı açıklamada "Marius Sumudica ile yüzde 90 anlaştık" demişti.

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    Haberler Spor Süper Lig'de Çaykur Rizespor Tomas ile yollarını ayırdı