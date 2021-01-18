Mesut Özil'den Twitter'da Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve futbol dünyasında büyük yankı uyandıran yeni transferi Mesut Özil'den bir paylaşım daha geldi. Özil, Fenerbahçe formasıyla çocukluk ve şimdiki halinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak, "Geçmiş ve Gelecek" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM:
MESUT ÖZİL NE KADAR KAZANACAK?
Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak.
Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak.
Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek.
Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.
SPONSORLAR KAPIDA
Mesut Özil'in transferi, Fenerbahçe'yi birçok pazarda da güçlü hale getirecek. Uzak doğuda ve Arap ülkelerinde sevilen futbolculardan biri olan Mesut'un sponsorluk ve lisanslı ürünlerin satışı konusunda sarı-lacivertlilere ekstra gelir sağlaması bekleniyor. Birçok sponsorun da şimdiden Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.
FORMADA HEDEF 1 MİLYON SATIŞ
Arsenal'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Mesut Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.