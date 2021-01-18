Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.01.2021 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2021 15:08
    ABONE OL

    Son dakika: 'nın açılış maçı 4 Şubat'a alındı

    SON DAKİKA HABERİ... 'da düzenlenecek , Auckland City'nin turnuvadan çekilmesi nedeniyle 1 yerine 4 Şubat'ta başlayacak. , salgın nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti.

    AA
    FIFA açıkladı: O maç 4 Şubat'a alındı

    FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Auckland City'nin Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacağını bildirmesi sonrası organizasyonun programında değişikliğe gidildi.

    İlk tur maçı oynanmayacağı için ev sahibi El-Duhail, organizasyona 2. turdan başlayacak. Bu yüzden açılış karşılaşması da 4 Şubat'ta TSİ 17.00'de yapılacak. Kupayı kazanan takım, 11 Şubat'taki finalde belli olacak.

    Ayrıca turnuva, planlandığı gibi 3 değil 2 statta oynanacak. Maçlara, Ahmed Bin Ali ve Education City statları ev sahipliği yapacak.

    Organizasyonda 6 takım (El-Duhail, El Ehli, , Ulsan Hyundai, Tigres ve Libertadores Kupası şampiyonu) mücadele edecek.

    2020 , salgın nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçı 4 Şubat'a alındı