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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ardından Eden Hazard bombası

Sezon başı transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle gündem olan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı başladı. Atilla Szalai'yi kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, Mesut Özil ile de her konuda anlaşma sağladı. Mesut Özil hamlesinin ardından İspanyol basını flaş bir iddia daha ortaya attı. Diario Sport, Eden Hazard'ın 6 aylığına Fenerbahçe tarafından kiralanacağını iddia etti.

18.01.2021 10:16 - Son Güncelleme: 18.01.2021 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





