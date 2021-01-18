Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini böyle yorumladı

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olacağı için çok mutlu" manşetiyle haberi okuyucularına duyuran Paris merkezli Eurosport ise "Özil'in yaklaşık 8 yıllık Arsenal kariyeri, bu transferle sona erecek. Formda olduğu zamanlar Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasında yer alan Özil, forma giydiği son maçlardaki performansıyla bu durumdan kuşku duyulmasına yol açmıştı.