Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Spor Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini böyle yorumladı

Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini böyle yorumladı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Mesut Özil ile transfer görüşmelerine başladığını duyurması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. BBC Sport, haberi "Mesut Özil, Türk ekibi Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere" şeklinde duyurdu. Eurosport, Mesut Özil transferini "Özil'in yaklaşık 8 yıllık Arsenal kariyeri, bu transferle sona erecek" ifadeleriyle gündeme taşıdı. USA Today ise haberinde "D.C. United'dan iyi bir teklif almasına rağmen Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi tercih etti" dedi.

AA
18.01.2021 13:33 - Son Güncelleme: 18.01.2021 13:33
Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini böyle yorumladı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Mesut Özil ile transfer görüşmelerine başladığını duyurması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini böyle yorumladı

İngiliz basınından BBC Sport, "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere" başlığıyla verdiği haberde, 32 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağını belirtti.

Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini böyle yorumladı

Arsenal'in, Mesut Özil'i 2013 yılında Real Madrid'den 42,4 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında satın aldığı hatırlatılan haberde, "Mesut, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'a gitti. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Özil'i son olarak geçen yıl mart ayında West Ham United'ı 1-0 yendikleri maçta oynatmıştı." denildi.

Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini böyle yorumladı

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olacağı için çok mutlu" manşetiyle haberi okuyucularına duyuran Paris merkezli Eurosport ise "Özil'in yaklaşık 8 yıllık Arsenal kariyeri, bu transferle sona erecek. Formda olduğu zamanlar Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasında yer alan Özil, forma giydiği son maçlardaki performansıyla bu durumdan kuşku duyulmasına yol açmıştı.

Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini böyle yorumladı

Hızının yavaşlaması gerekçesiyle kadroya uzun süredir alınmayan Özil'in ayrılışı, taraftarı ikiye böldü. Bazıları, son derece yaratıcı bir orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasının hata olduğunu düşünürken, diğerleri ise Mikel Arteta'nın onun hakkındaki düşüncelerini doğru buluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

DİĞER GALERİLER