Dünya basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini böyle yorumladı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Mesut Özil ile transfer görüşmelerine başladığını duyurması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. BBC Sport, haberi "Mesut Özil, Türk ekibi Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere" şeklinde duyurdu. Eurosport, Mesut Özil transferini "Özil'in yaklaşık 8 yıllık Arsenal kariyeri, bu transferle sona erecek" ifadeleriyle gündeme taşıdı. USA Today ise haberinde "D.C. United'dan iyi bir teklif almasına rağmen Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi tercih etti" dedi.
Arsenal'in, Mesut Özil'i 2013 yılında Real Madrid'den 42,4 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında satın aldığı hatırlatılan haberde, "Mesut, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'a gitti. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Özil'i son olarak geçen yıl mart ayında West Ham United'ı 1-0 yendikleri maçta oynatmıştı." denildi.
"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olacağı için çok mutlu" manşetiyle haberi okuyucularına duyuran Paris merkezli Eurosport ise "Özil'in yaklaşık 8 yıllık Arsenal kariyeri, bu transferle sona erecek. Formda olduğu zamanlar Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasında yer alan Özil, forma giydiği son maçlardaki performansıyla bu durumdan kuşku duyulmasına yol açmıştı.
Hızının yavaşlaması gerekçesiyle kadroya uzun süredir alınmayan Özil'in ayrılışı, taraftarı ikiye böldü. Bazıları, son derece yaratıcı bir orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasının hata olduğunu düşünürken, diğerleri ise Mikel Arteta'nın onun hakkındaki düşüncelerini doğru buluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.