Saray yine alev alev. Gençlerbirliği maçı sonrası, "Yakında beyaz gömlek giyebilirim" diyerek yönetime imalı bir mesaj gönderen Fatih Terim'in Malatya'da, "Sözüm de sözleşmem de mayısa kadar" açıklaması yapması bomba etkisi yarattı. Böylece büyük bir iç savaşın fitili ateşlendi.
TÜM GÖZLER BAŞKAN CENGİZ'DE
Daha önce iki kez yönetimle kriz yaşayıp istifadan dönen Terim sezon sonunu işaret ederek yönetime, "Ya siz ya ben" mesajı gönderdi. Şimdi tüm gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi.
YA SU DÖKECEK YA DA BENZİN
Bugün 14.00'te açıklama yapma kararı alan Cengiz'in sözleri ya yangının üzerine su dökecek ya da benzin!.. Saray'daki yeni savaşın içine bu kez futbolcular ve taraftarlar da girdi.
ANTRENÖRLERDEN DE TAVIR GELDİ
Kaptan Arda'nın liderliğinde ortak tavır alan Muslera, Taylan, Feghouli, Falcao gibi yıldızların yanı sıra Ümit Davala, Necati Ateş ve Levent Şahin de ultrAslan'ı takipten çıkardı.
BİLDİRİYİ YÖNETİM Mİ SERVİS ETTİ?
Kulübün en büyük taraftar oluşumu ultrAslan'ın İrfan Can transferine karşı çıkan bildirisi tepki çekmişti. Hatta bildirinin, transferi yapmak istemeyen yönetim tarafından ultrAslan'a servis edildiği öne sürülmüştü.