İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun eski kaptanlarından Stefano Mauri, Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Vedat Muriç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kosovalı forvetin Fenerbahçe günlerine atıfta bulunan Stefano Mauri, Lazio'da şimdiye kadar izledikleri Vedat Muriç'in gerçek olamayacak kadar farklı bir performans sergilediğini savundu.

"Bugüne kadar izlediğimiz Vedat Muriç gerçek Vedat Muriç olamaz. Transfer döneminde onunla ilgilenen tek takım Lazio değildi. Sportif direktör Igli Tare'nin gözünde büyüttüğü ya da yalnızca onun dikkati çeken bir isim de değildi. Caicedo'nun ilk geldiği günü de hatırlıyorum. Onun için neredeyse yanlış transfer yakıştırması yapılıyordu. Ancak Inzaghi ona güvendi ve takımın önemli parçalarından biri haline geldi."

Lazio'da bu sezon 12 resmi maça çıkan Vedat Muriç, İtalyal ekibinde henüz gol ya da asistle tanışamadı.