"Yönetim kurulu olarak bizim en önemli görevimiz şüphesiz ki geçmişte kulübümüz adına atılan adımları daha da ileriye taşımaktır." ifadesini kullanan Ağaoğlu, "Bu anlamda Özkan Sümer'in kurduğu, geliştirdiği ve pek çok antrenörümüzün büyüttüğü altyapımızı geleceğe taşıyoruz. Bu amaçla Türkiye'nin tek modern altyapı tesisini kulübümüze kazandırdık ve bununla da büyük gurur duyuyoruz. Sosyal ve teknolojik olarak benzeri bulunmayan, yarınlarımızı inşa edecek sporcularımızın hizmetine tahsis ettiğimiz bu tesise Türkiye'de altyapı kavramının mimarı Sayın Özkan Sümer'in adını verdik. Trabzonspor camiasından Özkan Sümer gibi bir insan çıktığı için gurur duyuyorum. Sayın Sümer ile birlikte çeşitli kademelerde çalışma fırsatını yakaladığım için kendimi çok şanslı sayıyorum." şeklinde görüş belirtti.

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