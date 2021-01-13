Fatih Terim konuştu Galatasaray karıştı! Teker teker takipten çıkıyorlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda penaltılarla kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Terim, "Fatih Terim maç sonu "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek sanırım en doğrusu" ifadelerini kullandı.