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Fatih Terim konuştu Galatasaray karıştı! Teker teker takipten çıkıyorlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla eleyerek çeyrek finale ulaşan Galatasaray'da, Fatih Terim'in maçın ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Transferlere ilişkin konuşan ve "yalnızım" diyerek göndermede bulunan Fatih Terim'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolculardan da dikkat çeken bir hamle geldi.

13.01.2021 15:42 - Son Güncelleme: 13.01.2021 15:42
Fatih Terim konuştu Galatasaray karıştı! Teker teker takipten çıkıyorlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

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Fatih Terim konuştu Galatasaray karıştı! Teker teker takipten çıkıyorlar

Geçen haftaki Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı transfer çıkışıyla çok konuşulan Fatih Terim, dün kupada oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından da "Derin bir yalnızlık hissettim" ifadeleriyle dikkatleri çekti.

Fatih Terim konuştu Galatasaray karıştı! Teker teker takipten çıkıyorlar

Galatasaray'ın taraftar grubunun bir gün önceki İrfan Can Kahveci transferine ilişkin açıklamalarına gönderme yapan Terim'in sözlerinden sonra bir boykot başladı. Binlerce taraftar Galatasaray taraftar grubu sosyal medya hesaplarını takipten çıkarken, bu boykota futbolcular da katıldı.

Fatih Terim konuştu Galatasaray karıştı! Teker teker takipten çıkıyorlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda penaltılarla kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Terim, "Fatih Terim maç sonu "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek sanırım en doğrusu" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim konuştu Galatasaray karıştı! Teker teker takipten çıkıyorlar

Fatih Terim'in açıklamalarının ardından taraftarlar Galatasaray taraftar grubu hesaplarını boykot ederek takipten çıkmaya başladı.

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