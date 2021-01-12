Mesut Özil artık Fenerbahçe için gün sayıyor. Arsenal'in yıldız oyuncusu İngiliz kulübünün yöneticileriyle dün yaptığı özel görüşmede önce 8 milyon Euroluk alacağının tamamının ödenmesini istedi.
GÖZLER ARSENAL'E ÇEVRİLDİ
Arsenal'den haftalık 68 bin sterlin alan Mesut Yılmaz sezon sonuna kadarki tüm alacaklarının ödenmesini istedi. Arsenal'in vereceği yanıt bekleniyor.
BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK
Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'de oynamaya kararlı olan Mesut Özil'in bu isteğine Arsenal'in vereceği cevap merakla beklenirken bu transferin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
MESUT'A ŞİMDİ DAHA YAKINIZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'e eskisinden daha yakın olduklarını söyledi. Koç, "Biten birşey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması elimizi zayıflatıyor" dedi.
EN BÜYÜK FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, Twitter üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Taraftarların yolunu gözlediği yıldız, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, Real Madrid'in İspanya'da olduğu gibi, Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.