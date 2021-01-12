MESUT'A ŞİMDİ DAHA YAKINIZ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'e eskisinden daha yakın olduklarını söyledi. Koç, "Biten birşey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması elimizi zayıflatıyor" dedi.