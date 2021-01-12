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    • Spor
    • 12.01.2021 Gazete
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    ile adı anılan kulübü 'den alacaklarını istedi

    artık için gün sayıyor. ’in yıldız oyuncusu kulübünün yöneticileriyle dün yaptığı özel görüşmede önce 8 milyon Euroluk alacağının tamamının ödenini istedi.

    Arsenal'den Özil istek

    Mesut Özil artık Fenerbahçe için gün sayıyor. Arsenal'in yıldız oyuncusu İngiliz kulübünün yöneticileriyle dün yaptığı özel görüşmede önce 8 milyon Euroluk alacağının tamamının ödenmesini istedi.

    GÖZLER ARSENAL'E ÇEVRİLDİ


    Arsenal'den haftalık 68 bin sterlin alan Mesut Yılmaz sezon sonuna kadarki tüm alacaklarının ödenmesini istedi. Arsenal'in vereceği yanıt bekleniyor.

    BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK


    Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'de oynamaya kararlı olan Mesut Özil'in bu isteğine Arsenal'in vereceği cevap merakla beklenirken bu transferin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

    MESUT'A ŞİMDİ DAHA YAKINIZ


    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'e eskisinden daha yakın olduklarını söyledi. Koç, "Biten birşey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması elimizi zayıflatıyor" dedi.

    EN BÜYÜK FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, Twitter üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Taraftarların yolunu gözlediği yıldız, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, Real Madrid'in İspanya'da olduğu gibi, Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe ile adı anılan Mesut Özil İngiliz kulübü Arsenal'den alacaklarını istedi