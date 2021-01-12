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    • 12.01.2021 10:41
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    • 12.01.2021 10:41
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    maçları ne zaman hangi kanalda? Türkiye Kupası son 16 turu maç programı!

    Ziraat maçları için heyecan dorukta. Kupada son 16 turu mücadelesi başlıyor. Maçları canlı izlemek isteyen futbol severler de ne zaman hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Türkiye Kupası maç programı açıklanmıştı. İşte maçların yayınlanacağı kanallar...

    takvim.com.tr
    Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi kanalda? Türkiye Kupası son 16 turu maç programı!

    Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi kanalda? Türkiye Kupası maç programı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Kupada son 16 turu heyecanı yaşanacak. 12-13-14 Ocak tarihlerinde tamamlanacak mücadeleler tek maç eleme usülüne göre oynanacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupada yoluna devam ederken; Bursaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor, son 16'ya kalarak sürpriz yapan ekipler olmuşlardı.

    MAÇ PROGRAMI!

    12 Ocak Salı:
    15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


    18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)
    20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

    13 Ocak Çarşamba:
    15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
    18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)
    20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

    14 Ocak Perşembe:
    18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
    20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

    Kupada maçlar A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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    Haberler Spor Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi kanalda? Türkiye Kupası son 16 turu maç programı!