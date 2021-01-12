Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi kanalda? Türkiye Kupası son 16 turu maç programı!

Türkiye Kupası maçları ne zaman hangi kanalda? Türkiye Kupası maç programı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Kupada son 16 turu heyecanı yaşanacak. 12-13-14 Ocak tarihlerinde tamamlanacak mücadeleler tek maç eleme usülüne göre oynanacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupada yoluna devam ederken; Bursaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor, son 16'ya kalarak sürpriz yapan ekipler olmuşlardı.