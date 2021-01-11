''Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak? Yazıklar olsun. Kuruş değeri yok bu herifin. Gönderin gitsin. 90 dakika boyunca 2 ara pas yapacak, milyon euro götürecek. Ne güzel İstanbul. Fatih Terim'in Belhanda aşkını bir türlü anlamadım. Anlayan varsa anlatsın." paylaşımını yaptı.

Bu ifadelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Belhanda lehine tweetler attı ve Emiroğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Özellikle Emiroğlu'nun 'bedevi' kelimesini kullanmasına sinirlenen bir grup taraftar, Emiroğlu'nun bir an önce Sarı Kırmızılı ekipteki görevi görevinden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı.

Younès Belhanda, kendisine yönelik ırkçı söylemlerde bulunan bir isme sosyal medyadan tepki gösterdi.

BELHANDA: GALATASARAY'I SEVEN VE TEMSİL EDEN BİR BEDEVİYİM