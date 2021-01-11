Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!
Yaklaşık bir haftadır Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen Mesut Özil'de sarı-lacivertli takım mutlu sona ulaştı. Arsenal ile maddi konularda anlaşmaya varan yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
11.01.2021 09:14
- Son Güncelleme: 11.01.2021 09:14
'EN İYİSİ OLABİLİRDİ'
Arsenal'in efsane futbolcularından Martin Keown, Mesut Özil'in Arsenal tarihinin en iyisi olabileceğini söyledi. Keown, "Böyle bir oyuncunun sahada olmaması beni üzüyor. Mesut, benim için bir efsane değil çünkü o adanmışlığı ve kararlılığı burada göstermedi. Eğer bunlara sahip olsaydı, Arsenal tarihinin en iyisi olabilirdi" dedi. Keown, Mesut'un bir gün kitap yazarak bunun nedenlerini anlatacağını umduğunu söyledi.
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