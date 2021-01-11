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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

Yaklaşık bir haftadır Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen Mesut Özil'de sarı-lacivertli takım mutlu sona ulaştı. Arsenal ile maddi konularda anlaşmaya varan yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

11.01.2021 09:14 - Son Güncelleme: 11.01.2021 09:14
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

Fenerbahçe'ye Mesut Özil konusunda beklenen müjde geldi. Arsenal, yıldız oyuncunun transferine onay verdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

Haberi ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira dün flaş olarak duyurdu. Tarafların maddi konularda orta yolu bulmaya çalıştığı bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

Mesut'un Arsenal'den kalan yarım sezon için 9.1 milyon euro alacağı bulunuyor. Özil'in F.Bahçe'ye artık çok yakın olduğu ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

Tecrübeli futbolcu ile 3.5 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler artık Mesut'un gelişini beklemeye başladı. 32 yaşındaki maestronun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini F.Bahçeli yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

ABİSİ GÖZ KIRPTI
Mesut'un abisi Mutlu Özil'in Instagram hesabından dün Fenerbahçe logosu ve göz kırpma emojisi paylaşması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

AŞKIMLA TÜRK KAHVESİ
Mesut Özil dün sosyal medya hesabından "Aşkımla Türk kahvesi" notuyla eşiyle kahve içerken fotoğrafını paylaştı. Binlerce Fenerbahçe taraftarı yorum yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

'EN İYİSİ OLABİLİRDİ'
Arsenal'in efsane futbolcularından Martin Keown, Mesut Özil'in Arsenal tarihinin en iyisi olabileceğini söyledi. Keown, "Böyle bir oyuncunun sahada olmaması beni üzüyor. Mesut, benim için bir efsane değil çünkü o adanmışlığı ve kararlılığı burada göstermedi. Eğer bunlara sahip olsaydı, Arsenal tarihinin en iyisi olabilirdi" dedi. Keown, Mesut'un bir gün kitap yazarak bunun nedenlerini anlatacağını umduğunu söyledi.

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