EN SEVDİĞİ SEMT KADIKÖY!

İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi sorusuna Mesut Özil, 'Kadıköy' cevabını verdi.



"ARSENAL'DE PANDEMİ ARASINDAN SONRA MAALESEF DEĞİŞTİ"

Arsenal'de oynadığın için mutlu musun sorusuna Mesut, "Birçok iniş ve çıkışlarımız oldu şimdiye kadar ama Arsenal'e katılma kararımdan asla pişmanlık duymadım. Pandemi arasına kadar gelen dönemde Şubat-Mart 2020 dönemi öncesine kadar çok keyifliydi. Birçok kez eğlendik ve olumlu bir dönem geçirdik. Ama pandemi arasından sonra maalesef değişti" yanıtını verdi.