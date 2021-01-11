Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
"Tottenham'ı mı seçerdin, emekli olmayı mı?" sorusuna "Emeklilik" cevabını verdi.
Arsenal'de oynadığı en iyi 11'i sıralayan Özil, kadrosunu "Ospina - Sagna, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac - Cazorla, Ramsey - Serge Gnabry, Özil, Alexis Sanchez - Aubameyang" şeklinde oluşturdu.
EN SEVDİĞİ SEMT KADIKÖY!
İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi sorusuna Mesut Özil, 'Kadıköy' cevabını verdi.
"ARSENAL'DE PANDEMİ ARASINDAN SONRA MAALESEF DEĞİŞTİ"
Arsenal'de oynadığın için mutlu musun sorusuna Mesut, "Birçok iniş ve çıkışlarımız oldu şimdiye kadar ama Arsenal'e katılma kararımdan asla pişmanlık duymadım. Pandemi arasına kadar gelen dönemde Şubat-Mart 2020 dönemi öncesine kadar çok keyifliydi. Birçok kez eğlendik ve olumlu bir dönem geçirdik. Ama pandemi arasından sonra maalesef değişti" yanıtını verdi.
"FENERBAHÇE ÜLKENİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
"Almanya'da çocukken Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Her Alman-Türk vatandaşı bir Türk takımını destekler büyürken. Ben de Fenerbahçeliydim. Fenerbahçe tıpkı İspanya'daki Real Madrid gibi. Ülkenin en büyük kulübü"
Schalke'ye gelir misin sorusuna "Kolasinac'ın rolünü çalmak istemem. Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke'ye bir sempatim olacak. Tüm kalbimle onlara en iyisini diliyorum. Ama benim için şu anda bir opsiyon değil" yanıtını verdi.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ FAVORİSİ
Fenerbahçe'ye transferinden bağımsız olarak özel hayatına ilişkin soruları da yanıtlayan yıldız futbolcu Mesut Özil, ''en sevdiğin dizi?'' hangisi sorusu üzerine ''Kuruluş Osman, Payitaht Abdülhamid ve Uyanış Büyük Selçuklu'' dizilerini beğendiğini söyledi.