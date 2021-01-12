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    • 12.01.2021 13:41
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    ve 'un genç yıldızı 'ın peşinde

    'un genç yıldızı 'ın ismi ve Fenerbahçe'yle anılırken kulüpleri de genç futbolcunun peşinde. 'de yayın yapan gazetesi ve 'in 18 yaşındaki forvet Ali Akman'la ilgilendiğini yazdı.

    İHA
    İngiliz kulüpleri genç futbolcunun peşinde

    TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un bu sezona damgasını vuran 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman için İngiltere'nin dev kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi.

    Daily Mail'in haberine göre, Arsenal ve Chelsea, Ali Akman'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde şu ifadelere yer verildi:

    "Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21'in de milli forveti Ali Akman'ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor.

    Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa'nın elit takımlarının dikkatini çekti.

    Nitekim Red Bull Salzburg ve Galatasaray, Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı."
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    Haberler Spor Arsenal ve Chelsea Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'ın peşinde