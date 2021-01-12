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    • 12.01.2021 13:06
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    ! ZTK'da - maçı öncesi şoku

    haberine göre son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek 'da bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    ZTK'da kritik maç öncesi koronavirüs şoku

    Kulübü, bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesi yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! ZTK'da Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi koronavirüs şoku