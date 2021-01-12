Çaykur Rizespor Kulübü, bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesi yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları



Kulübümüzün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesi yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir.



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