Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yine kılıçlar çekildi. Yaz transfer döneminin 18 transferler flaş ekibi haline gelen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu liderliğinde şimdiden operasyona başladı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu Galatasaray'ın elinden kapıyor. İşte detaylar...
14.11.2020 13:10
- Son Güncelleme: 14.11.2020 13:10
Sarı-lacivertliler, ilk 7 haftasını 5 galibiyet ve 2 beraberlikle geçtiği sezonun ilk mağlubiyetini 8. haftada Kadıköy'de aldı. Ülker Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Kanarya, rakibine 2-0 mağlup oldu. Özellikle sergilenen oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, bu mağlubiyetle milli araya lider girme şansını kaybetti.
DİĞER GALERİLER