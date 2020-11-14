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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu devreye girdi...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yine kılıçlar çekildi. Yaz transfer döneminin 18 transferler flaş ekibi haline gelen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu liderliğinde şimdiden operasyona başladı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu Galatasaray'ın elinden kapıyor. İşte detaylar...

14.11.2020 13:10 - Son Güncelleme: 14.11.2020 13:10
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu devreye girdi...

Sarı-lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yaz transfer dönemindeki başarısının ardından Ocak'ta da bomba üstüne bomba patlatacak.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu devreye girdi...

Sarı-lacivertliler, ilk 7 haftasını 5 galibiyet ve 2 beraberlikle geçtiği sezonun ilk mağlubiyetini 8. haftada Kadıköy'de aldı. Ülker Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Kanarya, rakibine 2-0 mağlup oldu. Özellikle sergilenen oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, bu mağlubiyetle milli araya lider girme şansını kaybetti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu devreye girdi...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun önderliğinde ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere birçok takımdan transfer yapmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu devreye girdi...

Son olarak ismi Galatasaray ile anılan Alexander Sörloth için devreye girdiği öne sürülen Emre Belözoğlu, Norveçli golcünün transferi konusunda iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Akman savaşı! Emre Belözoğlu devreye girdi...

Emre Belözoğlu'nun Alexander Sörloth hakkında "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Yetenekli golcünün menajerinden randevu aldığı belirtilen Emre Belözoğlu'nun bu transferi bitirmek için ısrarcı olduğu kaydedilmişti.

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