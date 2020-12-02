Bu sezon Bursaspor forması altında harika bir performans sergileyen Ali Akman için transfer savaşı başlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, 18 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu ayın sonunda kulübün de iznini alarak görüşmelere başlayabilecek.
Bursaspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Ali Akman'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'la masaya oturacağı ancak ilk tercihinin Avrupa olduğu öğrenildi. Kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi Türk yıldızlar olan Lille'in Ali Akman için de devrede olduğu belirtiliyor. Genç forvetin de Lille'e sıcak baktığı belirlendi.