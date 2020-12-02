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    • Spor
    • 02.12.2020 Gazete
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    ve arasında savaşı başlıyor

    ve aralık sonunda genç yıldızın sözleşmesinin bitimine 6 ay kalacağı için ’un iznini alarak transfer görüşmelerine başlayacak. Ancak Ali için en ısrarlı takım ...



    Bu sezon Bursaspor forması altında harika bir performans sergileyen Ali Akman için transfer savaşı başlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, 18 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu ayın sonunda kulübün de iznini alarak görüşmelere başlayabilecek.




    Bursaspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Ali Akman'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'la masaya oturacağı ancak ilk tercihinin Avrupa olduğu öğrenildi. Kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi Türk yıldızlar olan Lille'in Ali Akman için de devrede olduğu belirtiliyor. Genç forvetin de Lille'e sıcak baktığı belirlendi.



    18 yaşındaki Ali Akman bu sezon TFF 1. Lig'de 11 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ali Akman savaşı başlıyor