





Bursaspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Ali Akman'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'la masaya oturacağı ancak ilk tercihinin Avrupa olduğu öğrenildi. Kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi Türk yıldızlar olan Lille'in Ali Akman için de devrede olduğu belirtiliyor. Genç forvetin de Lille'e sıcak baktığı belirlendi.