Ali Koç'a tepki gösteren Cengiz, "Fenerbahçe başkanının açıklamalarını biraz önce bana ilettiler ve dinledim. Ben de bir kulüp başkanı olarak, böyle sorumsuz ve hadsiz bir beyanat ile ilk defa karşılaştım. Kamuoyuna ve camiamıza önce şunu açıklamak isterim ki, karar 5 Aralık'ta alındı. 7 Ocak 2021'de yazı bize geldi. UÇK'nın iç işleyişinden dolayı belki imzalar tekemmül ediyordu. Bilemiyorum. Burada en önemli nokta şu; Sayın Ali Koç'un açıklaması, 'Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor. Ceza verilsin' şeklinde... 'Gözüm üzerinizde ey tahkim' diyor. Bir… Biz ayartan kulüp değiliz! Gelen 21 sayfalık yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir diyor. Neden? Hemen özetleyeyim. Konuya muttali olduğum için anlatıyorum. Ben bu kadar detay bilmiyorum. Sevgili Oğulcan'la da geleneksel olarak imza törenine bir kere fotoğraf çektirdik. Çok iyi bir çocuk. Rizespor tek taraflı olarak TFF'de nasıl yapıyorsa sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. FIFA kurallarına göre futbolcu köle değil, rızasının alınması gerekir diyor. Ücreti de daha yüksek olmalı deniyor. Çok cüzi bir ücret artışıyla sözleşme uzatılmış. Hukukçulardan dinlediğimiz kadarıyla böyle. TFF, Rizespor'un talebini kabul ediyor. Bunun üzerine de futbolcu, bitime 6 maç kala gidiyor TFF'ye, haksız işlem yaptıkları için ben de sözleşmemi tek taraflı olarak feshediyorum diyor" ifadelerini kullandı.