Fenerbahçe-Mesut Özil transferi Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Son dönemin en büyük transfer operasyonuna imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil için artık geriye sayıma geçti.
Sarı Lacivertlileri heyecanlandıran bir paylaşım da Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den geldi. Instagram hesabından hikaye paylaşan Özil'in paylaşımı transferin bittiğine dair yorumlandı.
Paylaşımda Fenerbahçe logosu ve göz kırpma işareti emojisi kullanıldı.
İşte o paylaşım;
MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DEN NE KADAR ALACAK?
Sezon sonunda boşa çıkacak olan dünyaca ünlü yıldızla senelik 5 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atılacak. Bu anlaşma için taraflar arasında artık teknik ayrıntılar kaldı. Transferin bir an önce bitmesi için gereken şey ise Fenerbahçe ve Mesut Özil'in Arsenal ile anlaşma sağlaması.
SADAKAT BONUSU VAR
İngiliz ekibi, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar olan haftalık 350 bin Pound'luk maaşının büyük bölümünü karşılamaya hazır. Ancak başka bir ayrıntı daha var. Mesut eğer Arsenal ile olan sözleşmesini tamamlarsa 1 milyon Pound sadakat bonusu da alacak.
Yıldız futbolcu bu nedenle mutlaka kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelip, sezon sonunda da bu bonusu kazanmak istiyor. İngiliz ekibi ise bu konuda çekimser. Transferde son yılların en büyük bombasının patlaması için artık Arsenal'ın vereceği karar bekleniyor.
VEDA GİBİ AÇIKLAMA
Mesut'un dün gece Londra'daki çocuklar için düzenlediği yemek projesiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımın son cümlesi dikkat çekti. "Bu şehrin bana verdiği her şeye minnettarım" ifadeleri veda cümlesi olarak yorumlandı.
ARTETA: EN İYİ ÇÖZÜMÜ BULACAĞIZ
Arsenal Menaceri Mikel Arteta, Newcastle maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Alman yıldızın geleceğiyle ilgili konuştu. Arteta, "Açıkçası ne olacağını bilmiyorum. Şu anda başka kulüpler ile pazarlık yapmakta özgür. Yakın gelecekte kendisi için en iyi durumun ne olduğuna karar vereceğiz. Elbette oyuncu ve menaceriyle birlikte, herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
'HERKES OYNAMAK İSTER'
Mesut'un uzun süredir futbol oynamadığına dikkat çeken genç teknik adam, "Bence her oyuncu futbol oynamak istiyor. Bu yüzden bu mesleği seçtik. Bu işi yapabildiğimiz için çok şanslıyız. Oynamayan her oyuncu için zor bir durum. Önümüzdeki birkaç gün içinde ne olacağı netleşir" dedi.