İşte o paylaşım;

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DEN NE KADAR ALACAK?

Sezon sonunda boşa çıkacak olan dünyaca ünlü yıldızla senelik 5 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atılacak. Bu anlaşma için taraflar arasında artık teknik ayrıntılar kaldı. Transferin bir an önce bitmesi için gereken şey ise Fenerbahçe ve Mesut Özil'in Arsenal ile anlaşma sağlaması.