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    • 06.01.2021 17:45
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    maçında gören , PFDK'ya sevk edildi

    Teknik Direktörü , tedbirli olarak 'na (PFDK) sevk edildi. PFDK'nın Kartal hakkındaki açıklaması şöyle...

    DHA
    İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi

    Süper Lig'de oynanan Konyaspor-Galatasaray müsabakasında mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ile girdiği tartışma sonrası kırmızı kart gören İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İttifak Holding Konyaspor Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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    Haberler Spor Galatasaray maçında kırmızı kart gören İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi