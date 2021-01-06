Gençlerbirliği Hatayspor'a 3 attı 3 aldı!

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Başkent ekibi 3-1 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 52. dakikalarda penaltıdan Piris, 84. dakikada Sio kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golü ise 25. dakikada Boupendza'dan geldi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 19 puana yükselirken Hatayspor 27 puanda kaldı.

Bir sonraki haftada Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Galatasaray deplasmanına gidecek.