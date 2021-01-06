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    • 06.01.2021 18:04
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    Gençlerbirliği Hatayspor'a 3 attı 3 aldı!

    'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gençlerbirliği 19 puana yükselirken Hatayspor 27 puanda kaldı.

    Hatayspor Başkent'te mağlup!

    'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Başkent ekibi 3-1 kazandı.

    Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 52. dakikal penaltıdan , 84. dakikada Sio kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golü ise 25. dakikada Boupendza'dan geldi.

    Bu sonuçla Gençlerbirliği 19 puana yükselirken Hatayspor 27 puanda kaldı.

    Bir sonraki haftada Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

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