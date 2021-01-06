Galatasaraylı Radamel Falcao'dan flaş hamle. Cimbom'un 6 milyon Euro'luk maaşı ve bitmek bilmeyen sakatlıkları sebebiyle devre arasında yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcü, bir süredir adının anıldığı ABD'nin Inter Miami takımını Instagram'da takip etmeye başladı.
AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ
Falcao'nun Inter Miami'yi takip etmesinin ardından Kolombiyalı golcü için ayrılık iddiaları daha da arttı. Galatasaray yönetimi de Falcao için resmi teklif gelmesini beklemeye başladı.
BONSERVİS İSTENMEYECEK
1.5 yılda G.Saray'da 31 maç kaçıran ve bu süreçte 9 milyon Euro kazanan Falcao için G.Saray yönetimi bonservis bedeli de talep etmeyecek. Gelen ilk teklifte Falcao gönderilecek.
FALCAO EN AZ 5 MAÇ DAHA YOK
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Falcao, Antalya maçındaki sakatlığı sebebiyle en az 5 maçı daha kaçıracak. Yönetim, Falcao'yu elden çıkararak yeni bir golcü transfer etmenin peşinde.