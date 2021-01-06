Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    ’yi takibe aldı transfer dedikoduları arttı

    lı Radamel ’dan flaş hamle. ’un 6 milyon Euro’luk maaşı ve bitmek bilmeyen sakatlıkları sebebiyle devre arasında yollarını ayırmak istediği lı golcü, bir süredir adının anıldığı ’nin takımını Instagram’da takip etmeye başladı.

    Falcao Miami yolcusu

    Galatasaraylı Radamel Falcao'dan flaş hamle. Cimbom'un 6 milyon Euro'luk maaşı ve bitmek bilmeyen sakatlıkları sebebiyle devre arasında yollarını ayırmak istediği Kolombiyalı golcü, bir süredir adının anıldığı ABD'nin Inter Miami takımını Instagram'da takip etmeye başladı.

    AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ


    Falcao'nun Inter Miami'yi takip etmesinin ardından Kolombiyalı golcü için ayrılık iddiaları daha da arttı. Galatasaray yönetimi de Falcao için resmi teklif gelmesini beklemeye başladı.

    BONSERVİS İSTENMEYECEK


    1.5 yılda G.Saray'da 31 maç kaçıran ve bu süreçte 9 milyon Euro kazanan Falcao için G.Saray yönetimi bonservis bedeli de talep etmeyecek. Gelen ilk teklifte Falcao gönderilecek.

    FALCAO EN AZ 5 MAÇ DAHA YOK


    Galatasaray'ın gözden çıkardığı Falcao, Antalya maçındaki sakatlığı sebebiyle en az 5 maçı daha kaçıracak. Yönetim, Falcao'yu elden çıkararak yeni bir golcü transfer etmenin peşinde.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Falcao Inter Miami’yi takibe aldı transfer dedikoduları arttı