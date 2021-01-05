Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kırmızı kart görerek sahayı terk etti.
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- Spor
- 05.01.2021 18:14
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- Son Güncelleme:
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- 05.01.2021 21:00
Galatasaray, Konya deplasmanında mağlup! (MS: Konyaspor 4-3 Galatasaray)
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kırmızı kart görerek sahayı terk etti.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kırmızı kart görerek sahayı terk etti.