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    • 05.01.2021 21:00
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    Galatasaray, Konya deplasmanında mağlup! (MS: Konyaspor 4-3 Galatasaray)

    'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

    'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

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    Haberler Spor Galatasaray, Konya deplasmanında mağlup! (MS: Konyaspor 4-3 Galatasaray)