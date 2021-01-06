Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Kartal, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri maçı 5-0 kazanırken, goller ise Larin (4) ve Oğuzhan Özyakup'tan geldi.
34 PUANLA LİDER!
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 34 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.
LARIN MAÇA DAMGA VURDU!
Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Larin, maçın yıldızı oldu. Kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Larin, 19, 30, 76 ve 80. dakikalarda sahneye çıkarak geceye damga vurdu.
Beşiktaş, Larin'in 4 golünün yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Hasic'in skorlarıyla sahadan 6-0 galip ayrıldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Necip, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda
YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı.
Kayseri deplasmanında N'Sakala, Güven Yalçın, Bernard Mensah, Atiba Hutchinson'ı oynatan Yalçın, Çaykur Rizespor maçında bu dört oyuncuya görev vermedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, dört futbolcunun yerine savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ı görevlendirirken forvette Güven Yalçın'ın yerine Vincent Aboubakar'a forma verdi.
Yalçın, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'ı ise 21 kişilik kadroya dahil etmedi.
ABOUBAKAR İLK 11'DE
Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden annesinin cenaze törenine katılmak için ülkesi Kamerun'a giden siyah-beyazlı oyuncu Vincent Aboubakar 2 maç sonra kadroya döndü.
Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen golcü oyuncu dün ülkesinden dönerek antrenmana katıldı ve Çaykur Rizespor karşılaşmasına onbirde başladı.
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar Aboubakar'a başsağlığı dileyen bir pankartı Vodafone Park tribünlerine astı.
OĞUZHAN ÖZYAKUP 8 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Oğuzhan Özyakup 8 lig maçı sonrasında ilk 11'de forma buldu.
En son ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada sahaya onbirde çıkan Oğuzhan, deplasmandaki mücadelenin ikinci yarısında yerini Bernard Mensah'a bırakmıştı.
Forma giyemediği 8 maçın birinde tedavisi nedeniyle kadroya alınmayan Oğuzhan, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçlarında oyuna dahil olamamış, 5 maçta ise sonradan oyuna girmişti.
Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken, 1 de gol pası vermişti.
GHEZZAL YEDEK BAŞLADI
Beşiktaş'ın en fazla gol pası veren oyuncularından Rachid Ghezzal mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlandığı için Kayserispor karşılaşmasında kadroda olmayan Ghezzal, 1 haftalık aranın ardından kadroya geri döndü.