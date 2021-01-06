



Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Kartal, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.



Sergen Yalçın'ın öğrencileri maçı 5-0 kazanırken, goller ise Larin (4) ve Oğuzhan Özyakup'tan geldi.