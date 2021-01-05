Konyaspor - Galatasaray canlı anlatım | Galatasaray maçı CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak zirveyi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeşil-beyazlı ekip karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.
Mücadele öncesinde birçok eksiği olan Aslan, 30 puanda. Konyaspor ise ligin geride kalan diliminde 19 puan topladı.
İLK 11'LER
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi
GALATASARAY: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Diagne
GALATASARAY'DA 7 EKSİK...
Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımdaki yerlerini alamayacak.
TERİM'İN CEZALI SON MAÇI...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası bugün sona erecek. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.
Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.
SÜPER LİG'DEKİ SON DURUM...
Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını, Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile çıkardı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Babel, Muhemmed Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.
Teknik direktör Terim, 16. haftada sahasında golsüz berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Marcao, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Diagne'yi sahaya sürdü.
Öte yandan Galatasaray'da cezalı olan Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao ile sakatlıkları devam eden Falcao, Muslera, Feghouli, Etebo ve Elabdellaoui kadroda yer almadı.
Terim ile Arda karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini aldı.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR CEPHESİ
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ligin 16. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Yeşil-beyazlılarda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Amir Hadziahmetovic ve Artem Kravets, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin ve Deni Milosevic ilk 11'de görev aldı
Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic, Samuel Eduok, Ömer Ali Şahiner, Alper Uludağ, Paolo Hurtado, Adil Demirbağ ve Farouk Miya kadroda yer almadı.