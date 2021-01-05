FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI OSAYI SAMUEL KİMDİR?

Osayı Samuel'in hem İngiliz pasaportu hem de Nijerya pasaportu var. Hem forvet hem de sağ kanat pozisyonunda forma giyebilen başarılı oyuncu 31 Aralık 1997'de Nijerya'da dünyaya geldi.